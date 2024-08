Union gibt Král ab

Alex Král und Union Berlin gehen getrennte Wege. Der 26-jährige Mittelfeldspieler heuert auf Leihbasis bei Espanyol Barcelona an. Das verkünden die beteiligten Vereine offiziell. Zu einer möglichen Kaufoption gibt es keine gesicherten Informationen. Král war in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die Eisernen aktiv. Da sein Arbeitsverhältnis mit seinem Stammverein Spartak Moskau im Sommer endete, nahm Union ihn ablösefrei unter Vertrag. Seine Zukunft liegt nun aber in Spanien.

Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball bei Union, erklärt: „Wir wollen Alex weiterhin die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu sammeln, um sich weiterzuentwickeln. Bei Espanyol Barcelona wird er auf hohem Niveau spielen und kann seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wir hoffen, Alex kann die Zeit in Spanien gut für sich nutzen und wünschen ihm für die Saison alles Gute.“