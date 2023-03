FC Bayern: Choupo-Moting fällt aus

Der FC Bayern muss in der anstehenden Bundesliga-Partie gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 17:30 Uhr) auf Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. „Choupo wird ausfallen. Der Rücken macht so zu, dass er nicht spielen kann. Er konnte auch gar nicht trainieren“, erklärte Trainer Julian Nagelsmann auf der heutigen Spieltagspressekonferenz. Zur weiteren Ausfallzeit möchte der 35-Jährige keine Angaben machen: „Wir müssen schauen, wie belastbar er in der nächsten Woche ist.“

Mit weiteren Ausfällen gegen die Werkself ist nicht zu rechnen. „Mathys Tel hat heute zwar nicht trainiert, aber es ist nichts Dramatisches“, so Nagelsmann, „ich gehe davon aus, dass alle anderen außer Choupo zur Verfügung stehen werden.“

