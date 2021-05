Darmstadt holt Müller

Die Abwehr von Darmstadt 98 bekommt Verstärkung. Wie der Zweitligist mitteilt, wechselt der 27-jährige Jannik Müller zur kommenden Saison ans Böllenfalltor. Müller kommt aus der Slowakei von Dunajska Streda und unterschreibt bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Nach einem Jahr in der Slowakei freue ich mich, zur neuen Spielzeit wieder zurück in Deutschland und in der 2. Bundesliga sein zu dürfen. Mit der Art und Weise, wie der Verein spielen lassen will, kann ich mich absolut identifizieren und ich glaube, dass ich in diesem Stil auch gut meine Stärken auf den Platz bringen kann. Einige Spieler kenne ich bereits, das dürfte mir die Eingewöhnung erleichtern“, so der Innenverteidiger.