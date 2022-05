Relegationshinspiel: Die Aufstellungen

Am letzten Spieltag rutschte Hertha BSC doch noch auf Relegationsplatz 16 ab. In zwei Spielen hat die Elf von Interimstrainer Felix Magath nun die Chance, sich in der ersten Liga zu halten. Der Hamburger SV, der seit Jahren an der Rückkehr ins Oberhaus scheitert, will den Berlinern einen Strich durch die Rechnung machen. Am Donnerstagabend (20:30 Uhr) treffen Hertha und der HSV zum Relegationshinspiel aufeinander.

Die Aufstellungen

Hertha BSC Hamburger SV