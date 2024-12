Leipzig terminiert Rose-Entscheidung

RB Leipzig hat sich festgelegt: Bis auf Weiteres sitzt Marco Rose fest im Sattel. Das geht aus einem Bericht des ‚kicker‘ hervor. Demzufolge bleibt der 48-jährige Übungsleiter bis zur Winterpause im Amt.

Drei schwierige Pflichtspiele stehen bis dahin noch auf dem Programm: Auf das morgige Endspiel in der Champions League gegen Aston Villa folgen zwei Kracher in der Liga – am Sonntag empfangen die Sachsen die Überraschungsmannschaft aus Frankfurt, fünf Tage später folgt das Auswärtsspiel beim FC Bayern. Im Anschluss wollen sich die Klubbosse zusammensetzen und die durchwachsene Hinrunde analysieren.

Zwischenzeitlich war RB zuletzt sechs Spiele in Folge sieglos geblieben. Mit dem überzeugenden Auftritt im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt (3:0) sowie dem jüngsten Erfolg über Holstein Kiel (2:0) hat Rose zumindest vorläufig die Kehrtwende geschafft und seinen Posten gesichert.

Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Sachsen vom Verletzungspech heimgesucht werden. Leistungsträger Xavi Simons und David Raum fallen seit geraumer Zeit aus. Am Wochenende standen Rose lediglich 13 Kaderspieler zur Verfügung. Ein Punkt, der in der Bewertung von Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer mit Sicherheit berücksichtigt wird.