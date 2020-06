Die FT-Topelf des 33. Spieltags

Die Ergebnisse im Überblick

SC Paderborn - Borussia M'gladbach 1:3

Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg 1:1

TSG Hoffenheim - Union Berlin 4:0

FC Bayern - SC Freiburg 3:1

Schalke 04 - VfL Wolfsburg 1:4

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2:0

Mainz 05 - Werder Bremen 3:1

RB Leipzig - Borussia Dortmund 0:2

FC Köln - Eintracht Frankfurt 1:1



Der Spieler des Spieltags: Lars Stindl

Der Kapitän hat seine Fohlen in Paderborn zu einem wichtigen Auswärtssieg geführt. Mit dem 3:1 ist die Borussia an Bayer Leverkusen vorbeigezogen und hat nun gute Chancen auf die Teilnahme an der Champions League. Stindl trieb sein Team immer wieder an und trug mit zwei Treffern maßgeblich zum Erfolg bei.

Die FT-Topelf