Brighton verpflichtet BVB-Flirt Minteh

In der Personalie Yankuba Minteh hat Borussia Dortmund gegenüber Brighton & Hove Albion den Kürzeren gezogen. Der Flügelstürmer kommt von Newcastle United und hat bis 2029 bei den Seagulls unterzeichnet. Von offizieller Seite werden keine Angaben zur Ablöse gemacht, dem Vernehmen nach wechseln für den Transfer umgerechnet knapp 40 Millionen Euro den Besitzer.

Der 19-jährige Gambier sorgte in der vergangenen Eredivisie-Saison auf Leihbasis für Feyenoord Rotterdam für Furore. In 27 Ligaspielen steuerte Minteh zehn Tore und sechs Assists zum Erfolg bei. Neben dem BVB galten auch Olympique Lyon und der FC Everton als große Verehrer. Nun wird der begabte Linksfuß aber seine Karriere in Brighton fortsetzen.