Medien: 33-Millionen-Angebot für Sarr

Neben Manchester United hat sich offenbar Crystal Palace in das Rennen um Ismaïla Sarr eingeschaltet. Wie die ‚Sun‘ berichtet, planen die Londoner ein Angebot in Höhe von umgerechnet 33 Millionen Euro für den Senegalesen in Diensten des FC Watford.

Ob das Angebot der Eagles die Hornets überzeugen kann, ist allerdings mehr als fraglich – dem Vernehmen nach fordert der Premier League-Absteiger 50 Millionen Euro für den 22-Jährigen. Dank des national ausgedehnten Transferfensters ist noch bis zum 16. Oktober Zeit, den Transfer des Rechtsaußen über die Bühne zu bringen.