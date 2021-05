Bayern-Talent Cuni zum KSC?

Marvin Cuni wird den FC Bayern offenbar im Sommer verlassen. Laut der regionalen Online-Zeitung ‚ka-news‘ steht der 19-jährige Offensivspieler ganz oben auf der Wunschliste des Karlsruher SC. Es gebe Kontakt zwischen dem KSC, dem Berater des Spielers und Cuni selbst. Alle Seiten seien daran interessiert, den Transfer abzuwickeln.

Eine Ablöse würde für den Albanier nicht fällig – zumindest nicht im herkömmlichen Sinn. Dem Bericht zufolge möchte der KSC das Gehalt des Spielers aufstocken, damit dieser seine Ablöse selbst bezahlen kann. Das sieht in den Bilanzen besser aus und dem FC Bayern wird es egal sein, woher das Geld kommt. Cuni steht noch bis 2022 in München unter Vertrag. Die abgelaufene Saison spielte er leihweise bei Sonnenhof Großaspach in der Regionalliga Südwest und kommt dort auf 22 Tore und sechs Vorlagen in 36 Spielen.