Hertha: Jensen hat unterschrieben

Hertha BSC bastelt weiter am Kader für die kommende Zweitligasaison und hat offenbar einen weiteren Neuzugang eingetütet. Leon Jensen hat laut ‚Sky‘ am heutigen Dienstag bei der Alten Dame seinen Vertrag unterschrieben. Der 27-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselt nach seinem Vertragsablauf beim Karlsruher SC in wenigen Wochen ablösefrei nach Berlin. Für den KSC stand der Rechtsfuß in 31 Saisonspielen auf dem Platz, dabei gelangen ihm vier Treffer und zwei Vorlagen.

Für Jensen ist der Wechsel zur Hertha gleichzeitig auch eine emotionale Rückkehr. Von 2014 bis 2016 spielte er in Herthas U19, ehe er über die Stationen Werder Bremen II, F91 Düdelingen und FSV Zwickau in den deutschen Profifußball fand. „Jeder, der mich kennt, weiß, wie wichtig Hertha BSC für mich ist“, sagte der KSC-Profi einst im Winter 2023, „es ist der Verein, mit dem ich groß geworden bin, der für mich die größte Rolle in meiner Karriere gespielt hat.“