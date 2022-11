Wolfsburg: Kruse schießt gegen Arnold

Max Kruse will die Kritik durch Maximilian Arnold nicht auf sich sitzen lassen. „Ich habe ja lange meine Fresse gehalten und jetzt seit fünf Wochen nichts gesagt. Aber anscheinend bin ich in manchen Köpfen einfach allgegenwärtig. Und einer muss immer wieder über mich reden“, leitet der beim VfL Wolfsburg aussortierte Offensivspieler per Instagram ein und fügt süffisant an: „Ganz ehrlich: Er sagt, ich trainiere nur dreieinhalb Stunden und er ist länger da, er achtet auf seinen Körper. Wir wissen ja woran es liegt. Nämlich der, der weniger Talent hat, muss halt mehr trainieren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Arnold hatte zuvor im Podcast ‚"FE:male view on football"‘ Kruse direkt angegriffen. „Ich fahre sehr gerne zur Arbeit, bin meistens, nicht so wie Max Kruse dreieinhalb Stunden, sondern schon auch etwas länger hier. Ich mache gerne für mich und meinen Körper etwas“, so der Wolfsburg-Kapitän.