Alves neun Jahre hinter Gitter? | Balotelli-Unfall unter Alkohol?

Gerechte Strafe für Alves?

Für Dani Alves kommt es womöglich knüppeldick. Seit Januar sitzt der ehemalige Rechtsverteidiger des FC Barcelona in Spanien in Untersuchungshaft. Grund dafür ist ein mutmaßlicher sexueller Übergriff: Im vergangenen Dezember soll der Brasilianer eine junge Frau auf der Toilette eines Nachklubs vergewaltigt haben. Laut übereinstimmenden spanischen Medien fordert die Staatsanwaltschaft nun eine neunjährige Haftstrafe.

Die ‚as‘ und die ‚Sport‘ berichten darüber hinaus, dass Alves im Falle einer Verurteilung eine Entschädigung in Höhe von 150.000 Euro an das Opfer zahlen muss. Schadenersatz, der die traumatischen Ereignisse für die Frau keineswegs wiedergutmachen. Der Staatsanwaltschaft zufolge leidet das Opfer seither an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Immerhin: Anträge auf Kaution hat das spanische Landgericht bisher zurückgewiesen – mit Geld lässt sich also doch nicht alles regeln.

Lese-Tipp

Sorgenkind Balotelli

Ex-Deutschland-Schreck Mario Balotelli hat wieder zugeschlagen. Allerdings wie so häufig nicht auf, sondern neben dem Platz. Der Italiener, der sich aufgrund einer Knie-OP in seiner Heimat aufhält, baute am gestrigen Donnerstagabend einen schweren Unfall, schrotte damit seinen 115.000-Euro-Audi. Wie sich anschließend herausstellte, handelt es sich dabei um keine Lappalie respektive Unachtsamkeit des Skandal-Profis.

Denn nach Informationen der ‚Gazzetta dello Sport‘ verweigerte Balotelli im Anschluss einen Alkoholtest. Dem Stürmer in Diensten von Adana Demirspor wurde bereits der Führerschein entzogen, auch wenn die genaue Ursache für den Unfall noch unklar ist. Die einzige gute Nachricht: Der 33-Jährige selbst blieb unverletzt.