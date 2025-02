Bayern: Upamecano bestätigt Gespräche

Der FC Bayern arbeitet bei Dayot Upamecano an der nächsten Vertragsverlängerung. Dass die Gespräche über ein neues Arbeitspapier laufen, bestätigte der Franzose gegenüber ‚Sky‘: „Das macht mein Berater mit Max und Christoph (Eberl und Freund, Anm. d. Red.). Die Gespräche sind gut. Aber ich bin nur voll und ganz auf mein Spiel fokussiert.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportvorstand Eberl war voll des Lobes für den Innenverteidiger: „Dayot spielt eine super Saison.“ Unter Trainer Vincent Kompany hat sich Upamecano einen Stammplatz in der Abwehrzentrale erkämpft. In dieser Saison stand der Rechtsfuß in 27 Pflichtspielen auf dem Platz. Vertraglich ist der 42-Millionen-Einkauf von 2021 noch bis Mitte 2026 an den FCB gebunden.