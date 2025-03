FC Bayern: Falsches Spiel mit Müller?

Am gestrigen Sonntag berichtete der ‚kicker‘, dass der FC Bayern seinem Rekordspieler Thomas Müller keinen neuen Vertrag als Spieler anbieten werde, entsprechend stehe die Trennung zum Saisonende fest. Anschließend hielten sowohl ‚Sky‘ als auch die ‚Bild‘ dagegen: Eine finale Entscheidung sei diesbezüglich noch nicht gefallen. Und dennoch, da sind sich alle einig, stehen die Zeichen deutlich auf Abschied.

Für Müller ist „diese Entwicklung ein bisschen befremdlich“, sagt ‚Bild‘-Reporter Christian Falk, „ich glaube, ihm wurde ziemlich vor den Kopf gestoßen.“ Sämtliche Beobachter sind sich ebenso einig, dass Müller gerne noch eine Saison bei den Bayern drangehängt hätte.

Hat Eberl sein Wort gebrochen?

Mehr noch: Erst am 10. Januar sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl, dass Müller bleiben könne, wenn er denn mag: „Thomas braucht ja nicht groß zu verhandeln. Wenn er sagt, er hat Lust weiterzumachen, dann werden wir uns in die Augen schauen, dann schauen wir uns den Kader an und dann wird es weitergehen.“ Bis jetzt hat der 35-jährige Offensivmann aber kein neues Vertragsangebot erhalten. Gesprochen wird laut Eberl weiterhin.

Dabei ist auch Müller bewusst, dass er nicht weiterhin jene 17 Millionen Euro pro Jahr kassieren kann, die er für diese Saison einstreicht. Der Weltmeister von 2014 ist nur noch Joker bei den Bayern. Lediglich zwölf von möglichen 42 Partien bestritt Müller unter Vincent Kompany von Beginn an.

Müller will weiterspielen

Hunger auf Fußball hat Müller aber nach wie vor. Laut der ‚Bild‘ wird der Rechtsfuß nicht innerhalb der Bundesliga wechseln, ein Engagement in den USA sei aber nach wie vor denkbar. Die Bayern wiederum wollen Müller nach der Karriere in einer Funktionärsrolle einbinden.