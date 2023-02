Aránguiz verlässt Bayer in Richtung Brasilien

https://www.internacional.com.br/noticias/inter-assina-pre-contrato-com-charles-aranguiz/

Inter assina pré-contrato com Charles Aránguiz

O Sport Club Internacional comunica que assinou um pré-contrato com Charles Aránguiz. O acordo com o meio-campista será válido a partir do mês de julho de 2023 e o vínculo com o Colorado será até 30 de junho de 2025. Em 2014 e 2015, vestiu a camisa colorada em 54 jogos, foi bicampeão gaúcho, marcou […]