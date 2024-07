Zukunft bei den Red Devils: Ten Hag hat verlängert

Was sich in den vergangenen Wochen ankündigte, ist nun in trockenen Tüchern. Manchester United hat den Vertrag mit Erik ten Hag verlängert, fortan ist der niederländische Trainer bis 2026 an die Red Devils gebunden.

Ten Hag selbst zeigt sich sehr erfreut über das Vertrauensbekenntnis der United-Verantwortlichen: „Ich freue mich sehr, dass wir mit dem Verein eine Einigung über die weitere Zusammenarbeit erzielt haben. Wenn wir auf die letzten zwei Jahre zurückblicken, können wir mit Stolz auf zwei Trophäen und viele Beispiele für Fortschritte seit meinem Einstieg zurückblicken.“

Seit 2022 steht ten Hag für Manchester an der Seitenlinie. In 114 Pflichtspielen erreichte der Cheftrainer einen Schnitt von mehr als 1,9 Punkten pro Partie. In der Saison 22/23 gewann United unter ten Hag den englischen Ligapokal, in der vergangenen Spielzeit durfte die Mannschaft am Ende den FA Cup in die Höhe recken.