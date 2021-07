Turan verlängert bei Galatasaray

Arda Turan hat seinen auslaufenden Vertrag bei Galatasaray um ein Jahr bis 2022 verlängert. Dies gibt der Istanbuler Klub offiziell bekannt. Der 34-jährige Offensivspieler war im vergangenen Jahr ablösefrei vom FC Barcelona zu seinem Jugendverein zurückgekehrt. In 34 Pflichtspielen gelangen ihm vier Treffer und drei Assists.

„Ich bin so glücklich. Ich möchte jeden Moment meiner Zeit bei Galatasaray genießen und Erfolge und Trophäen gewinnen. Ich bin sehr glücklich, sehr aufgeregt wie am ersten Tag. Was immer wir tun können, wir wollen das Beste aus jedem Moment machen und die Saison mit Pokalen und Meisterschaften beenden“, sagt Turan über seine Vertragsunterschrift.