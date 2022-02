Bayern lockt Ajax-Juwel Gravenberch

Der FC Bayern bemüht sich um die Dienste von Ajax Amsterdams Mittelfeldtalent Ryan Gravenberch. ‚Sport1‘ zufolge hat er 19-Jährige das Interesse des deutschen Rekordmeisters geweckt, auch niederländische Medien berichten übereinstimmend um die Münchner Bemühungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚Telegraaf‘ haben schon mehrere Gesprächsrunden mit Gravenberchs Umfeld, zu dem Star-Berater Mino Raiola zählt, stattgefunden. Dort wurde dem Vernehmen nach aufgezeigt, welche Gehaltsmöglichkeiten sich dem Ajax-Juwel in München bieten können. Auch der Spieler selbst soll nicht abgeneigt sein, zum Bundesligaprimus zu wechseln.

Gravenberch bringt trotz seiner 1,90 Meter eine geschmeidige Spielweise auf den Platz und nimmt trotz seines jungen Alters eine gewisse Präsenz auf dem Platz ein. Am wohlsten fühlt sich der niederländische EM-Fahrer als Achter im zentralen Mittelfeld. Seit seinem Profi-Debüt mit 16 Jahren hat der Youngster 91 Pflichtspiele bestritten und war in dem Zeitraum an 21 Treffern beteiligt.

Knackpunkt Ablöse?

Gravenberch ist unbestritten zentraler Baustein und Zukunftshoffnung in Amsterdam. Obwohl der Youngster ab Sommer in sein letztes Vertragsjahr in der Grachtenstadt geht, erhofft sich Ajax eine Ablöse von 25 bis 30 Millionen Euro. ‚Sport1‘ zufolge herrscht dort noch der noch größte Diskussionsbedarf.