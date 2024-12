St. Étienne verkündet Trainer-Entscheidung

Der französische Aufsteiger AS St. Étienne hat einen neuen Trainer gefunden. Wie der Forez-Klub auf seinen vereinseigenen Kanälen verkündet, ist Eirik Horneland ab sofort der neue Übungsleiter. Noch heute wird er seine erste Trainingseinheit mit dem Team absolvieren. Der Norweger unterschreibt in St. Étienne einen bis 2027 gültigen Vertrag.

Horneland war zuvor Trainer in seiner Heimat bei SK Brann, wo er einen Punkteschnitt von 2,07 vorweist. Der 49-Jährige tritt die Nachfolge von Olivier Dall’Oglio an, der vor wenigen Tagen von seinen Aufgaben entbunden wurde. Aktuell steht St. Étienne auf dem 16. Platz der Ligue 1. Bereits am Sonntag (14:45 Uhr) wartet im Coupe de France die erste große Hürde auf Horneland und sein neues Team. Dann gastiert Olympique Marseille im Stade Geoffroy-Guichard.