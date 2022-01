Mertens hofft auf Neapel-Verlängerung

Dries Mertens würde gerne über den Sommer hinaus für die SSC Neapel auflaufen. Wie er im Interview mit dem ‚Corriere dello Sport‘ verrät, hofft er auf einen Verbleib: „Ich bin hier. Ich habe einen Vertrag mit einer Option zu Gunsten des Vereins. Es kann sein, dass Napoli mich nicht mehr braucht, und ich hoffe, dass es nicht sofort passiert.“

Der 34-Jährige bekundet seine Liebe zur Stadt, wenn er später sagt, dass „in dem Moment, in dem der Abschied unvermeidlich sein wird, alle im Hause Mertens weinen werden.“ Der Belgier geht seit 2013 für Napoli auf Torejagd und hat über die Jahre den Avancen vieler Klubs widerstanden. Mittlerweile ist Mertens mit 143 erzielten Toren sogar Rekordtorschütze des Vereins. In dieser Saison gelangen ihm in 21 Einsätzen für die Blauen sechs Tore.