Drei Rückkehrer beim VfB

Das Lazarett des VfB Stuttgart lichtet sich. Deniz Undav, Jamie Leweling und Luca Raimund nehmen am heutigen Dienstag erstmals wieder am Mannschaftstraining des Vizemeisters teil. Das Trio stand zuvor wochenlang nicht zur Verfügung.

Undav, der ebenso wie Leweling und Raimund an einer Oberschenkelblessur laborierte, kehrt damit deutlich früher auf den Platz zurück, als zunächst angenommen wurde. Es sieht also gut aus, dass die VfB-Profis für die Partie gegen den FC St. Pauli am Samstag (15:30 Uhr) wieder in den Kader berufen werden.