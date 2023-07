Union findet van Drongelen-Abnehmer

Rick van Drongelen steht kurz vor einem Wechsel zum Süper Lig-Aufsteiger Samsunspor. Wie die ‚Gazete Gercek‘ berichtet, soll der niederländische Innenverteidiger dort einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Laut der ‚Sports Digitale‘ reist van Drongelen noch heute in die Türkei, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Sein Arbeitspapier bei Union Berlin läuft noch bis 2025.

Van Drongelen war in der abgelaufenen Saison von den Köpenickern an Hansa Rostock ausgeliehen. Für den Zweitligisten bestritt der 24-Jährige insgesamt 23 Pflichtspiele. Die Rostocker hatten zuletzt auch Hoffnungen, den Innenverteidiger über die Leihe hinaus halten zu können. Nun geht es stattdessen in die Türkei.

