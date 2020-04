FC Bayern: Kampfansage an Nübel

Torhüter Sven Ulreich (31) will sich offenbar ein Duell mit Alexander Nübel (23) liefern. Berater Jürgen Schwab sagt im ‚kicker‘: „Der FC Bayern ist eine Leistungsgesellschaft, in der sportlich entschieden wird. Schauen wir mal, wer am Ende hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzt.“

Ulreich ist seit 2015 Neuers zuverlässiger Stellvertreter, wird vom Kapitän, dem Team und dem Trainerstab um Hansi Flick sehr geschätzt. Ab Sommer stößt Nübel ablösefrei von Schalke 04 hinzu. Ulreichs Vertrag läuft 2021 aus, auch ein Wechsel liegt im Bereich des Möglichen.