VfB: Kommt Phillips zurück?

Beim VfB Stuttgart beschäftigt man sich angeblich mit einer Rückholaktion von Nathaniel Phillips. Die ‚Sun‘ berichtet, dass der Bundesligist den Innenverteidiger ausleihen will. Der FC Liverpool ist offen für eine Trennung, will Phillips aber lieber verkaufen.

An der Anfield Road steht der Rechtsfuß noch bis 2025 unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam Philipps in der Premier League nur auf 66 Einsatzminuten, letztmals stand er für den Klopp-Klub im Januar im FA Cup auf dem Feld.

In Stuttgart ist der heute 26-Jährige kein Unbekannter: Während der Saison 2019/20 hatte Phillips 22 Mal das VfB-Trikot getragen. Kommt es nun zur Reunion? Für die Schwaben gilt es, den Abschied von Leistungsträger Konstantinos Mavropanos (25/West Ham) aufzufangen. Neuzugang Leonidas Stergiou (21) ist mehr Perspektiv- als Sofortverstärkung.