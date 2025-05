Neuer Klub: De Bruyne will schnelle Entscheidung

Die Zukunft von Kevin De Bruyne ist weiter unklar, soll sich aber zeitnah klären. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, möchte der 33-Jährige seinen Entschluss noch in diesem Monat treffen, damit er sich festlegen kann, ob er noch mit seinem aktuellen Klub Manchester City an der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Diese beginnt am 14. Juni, die K.o.-Spiele finden allerdings mehrheitlich im Juli statt – und damit erst in der kommenden Saison.

Möchte der Belgier mit den Skyblues noch um den Sieg im neu aufgelegten Wettbewerb spielen, muss er das mit einem potenziellen neuen Arbeitgeber aushandeln und einen Zusatzvertrag in Manchester über zwei weitere Wochen unterzeichnen. De Bruynes Vertrag bei ManCity endet nach aktuellem Stand am 30. Juni. Der Spielmacher sucht derzeit nach einem neuen Arbeitgeber. Die Tendenz geht in Richtung MLS. Aktuell soll sich Chicago Fire in der Pole Position befinden.