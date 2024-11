Bayer-Abschied: Andrich über Wirtz & Alonso

Robert Andrich stellt sich auf einen Abgang von Florian Wirtz (21) von Bayer Leverkusen ein. In einem Interview mit ‚Sky‘ schwärmte der 30-Jährige von dem offensiven Mittelfeldspieler: „Alle wissen, wie gut Flo ist. Wie konstant Flo für sein Alter ist. Wie schnell er nach seiner Verletzung wieder auf ein so hohes Niveau gekommen ist. Ich bin mir sicher: Er ist bereit für den nächsten Schritt. Ob er jetzt im kommenden Sommer oder im übernächsten geht… das steht in den Sternen.“ Wirtz wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Als mögliche Abnehmer gelten unter anderem der FC Bayern München und Real Madrid.

Ein Abschied von Trainer Xabi Alonso (42) sei innerhalb der Werkself derweil noch kein Thema: „Wir haben nicht das Gefühl, dass Xabi darüber nachdenkt, Leverkusen zu verlassen. Es gibt immer Gerüchte über Spieler und sobald es um einen Trainer geht, wird das noch mehr zelebriert. Er vermittelt uns das Gefühl, dass er immer top bei unserer Mannschaft drin ist und noch viel mit dem Verein erreichen will.“ Spanische Medien vermeldeten zuletzt, dass bereits feststehe, dass Alonso die Leverkusener verlassen wird.