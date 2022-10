Wut & Enttäuschung: Ronaldo im Zwist mit ten Hag

Sechs Spiele, kein Tor, kein Assist. Das ist die nichtexistente Ausbeute von Cristiano Ronaldo für Manchester United in der laufenden Premier League-Saison. Unter seinem neuen Trainer Erik ten Hag kommt die Tormaschine nicht ins Laufen. Lediglich in der Europa League erzielte der Portugiese einen Treffer. Ausgerechnet im Wettbewerb, in dem CR7 nie auflaufen wollte.

Im Sommer versuchte Ronaldo alles, um zu einem Klub zu wechseln, der Champions League-Fußball bieten kann. Ein Transfer kam nicht zustande. Gründe dafür gab es zahlreiche. Erst wollte United ihn nicht ziehen lassen, dann gab es keinen geeigneten Abnehmer. Am Ende musste der 37-Jährige im Old Trafford bleiben.

Situation wird angespannter

Mit ten Hag am Ruder soll United wieder an erfolgreichere Tage anknüpfen. Der englische Topklub hat hohe Ambitionen. Titelkampf und Champions League sollen es sein. Und Ronaldo wurde verpflichtet, um diesen hohen Zielen einen Schritt näher zu kommen. Die Kombination von ten Hag und Ronaldo scheint dahingehend aber nicht zu fruchten.

Wie die ‚Times‘ berichtet, sollen die Spannungen zwischen den beiden Protagonisten wachsen. Bisheriger Höhepunkt war die ausbleibende Einwechslung von Ronaldo im Manchester-Derby gegen City (3:6), das für United kläglich verloren ging. „Aus Respekt vor Cristiano, vor seiner großen Karriere“ habe der niederländische Coach den Stürmer nicht eingewechselt, so die Begründung.

Dem Bericht zufolge sei diese Erklärung bei Ronaldo auf taube Ohren gestoßen. Der Weltstar sei stinksauer gewesen, heißt es weiter. In der vergangenen Saison war CR7 noch bester Torschütze des Klubs, hatte einen großen Anteil daran, dass United überhaupt die Qualifikation für die ungeliebte Europa League schaffte. In den vergangenen Wochen zeigen sich dagegen eher Ladehemmungen als Torgefahr.

Kritik an Training & Taktik

Neben seiner eigenen Nicht-Berücksichtigung kritisiert Ronaldo auch Training und Taktik des im Sommer von Ajax Amsterdam verpflichteten Übungsleiter, so die englische Tageszeitung. Der 191-fache Nationalspieler empfinde ten Hags Vorgehensweise als „stur“ und er könne nicht verstehen, dass an der bisherigen Spielweise festgehalten werde.

Auch die Qualität und die Art der Trainingsmethoden stoßen Ronaldo sauer auf, wird berichtet. Letztlich spiegelt sich die Unzufriedenheit des Angreifers in vielerlei Punkten wieder. Alles deutet darauf hin, dass Ronaldo mit seiner Entourage im Januar erneut einen Versuch starten wird, Manchester zu verlassen. Es steht allerdings in den Sternen, ob es einen ambitionierten Verein gibt, der für einen alternden Weltstar hohe Summen in die Hand nehmen wird.