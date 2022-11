Ausgerechnet Embolo: Schweiz schlägt Kamerun

Die Schweiz ist mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Am frühen Donnerstagmittag schlugen die Eidgenossen ihren Gegner Kamerun mit 1:0. Ausgerechnet der gebürtige Kameruner Breel Embolo erzielte nach Hereingabe von Xherdan Shaqiri das Tor des Tages (48.).

Dabei war im ersten Durchgang bei den Schweizern nicht viel zusammengelaufen. Keinen einzigen Torschuss gab das Team von Murat Yakin ab. Kamerun ging jedoch leichtfertig mit seinen Chancen um. Bayern Münchens Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting wurde in der 74. Minute ausgewechselt.