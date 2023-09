VfL Bochum: „Neue Komponente“ mit Paciência

Thomas Letsch ist begeistert von seinem Last Minute-Neuzugang Gonçalo Paciência. Nach dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend lobte der Trainer des VfL Bochum laut ‚kicker‘: „Er bringt eine neue Komponente in unser Spiel, die wir vorher nicht hatten.“ Paciência war gegen seine Ex-Kollegen vom Main in der 63. Minute ins Spiel gekommen und trug noch zum Ausgleich bei.

Letsch weiter: „Ich bin absolut zufrieden mit seinem Debüt.“ Schon bald könnte der 29-jährige Portugiese den bisherigen Mittelstürmer Philipp Hofmann in der Startelf ablösen. Bedauerlich: Nach FT-Informationen besitzt der VfL keine Kaufoption für Paciência, der am Deadline Day bis Saisonende von Celta Vigo ausgeliehen wurde.