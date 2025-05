Elversberg präsentiert nächsten Neuzugang

Die SV Elversberg treibt den Kaderumbruch weiter voran. Wie die Saarländer bekanntgeben, wechselt Jason Ceka vom 1. FC Magdeburg an die Kaiserlinde. Der Offensivspieler unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Sportvorstand Ole Book verspricht sich viel von dem Neuzugang: „Jason wird unser Offensivspiel mit seiner technisch versierten, wendigen Art beleben. Er ist ein hungriger Spieler, der mit seiner Zielstrebigkeit immer wieder gute Offensivaktionen kreieren kann.“

Bei Magdeburg kam Ceka, der nach Luca Pfeiffer (28) der zweite Neuzugang für die Saarländer ist, in der abgelaufenen Saison überhaupt nicht mehr zum Zug. Lediglich drei Einsätze standen für den 25-Jährigen zu Buche. In Elversberg will er seiner Karriere nun neuen Schwung verleihen.