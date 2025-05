Elversberg bedient sich in Stuttgart

Die SV Elversberg verstärkt sich nach dem knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg in der Offensive. Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt Luca Pfeiffer vom VfB Stuttgart zu den Saarländern. Die SVE zahlt eine Ablöse in Höhe von 350.000 Euro für den 28-Jährigen, der ein Arbeitspapier bis 2028 unterschreibt.

Der Mittelstürmer, der beim VfB noch bis 2026 unter Vertrag stand, spielte in der abgelaufenen Saison auf Leihbasis beim Karlsruher SC. Dort kam er nur zu 301 Spielminuten in 16 Einsätzen, in denen ihm kein Tor gelang. Zuletzt fehlte Pfeiffer wegen einer Fußoperation. Der Angreifer wird der 2. Bundesliga aber erhalten bleiben.