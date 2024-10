Aus dem Nichts: Eintracht verlängert mit Larsson

Eintracht Frankfurt entgegnet dem starken Interesse anderer Klubs an Hugo Larsson mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung. Wie die SGE mitteilt, hat der 20-jährige Mittelfeldspieler seinen ohnehin bereits langfristigen Vertrag noch einmal bis 2029 verlängert. Der Schwede ist aus der Startelf der Eintracht nicht mehr wegzudenken und hat mittlerweile das Interesse des FC Bayern und von Borussia Dortmund auf sich gezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit der Unterschrift sendet Frankfurt also auch ein Zeichen an die Konkurrenz. „Hugo hat sich in seinem ersten Jahr bei Eintracht Frankfurt sehr gut weiterentwickelt und sich schnell an die Bundesliga adaptiert“, sagt Sportdirektor Timmo Hardung, „er hat unserem Spiel viel Qualität hinzugefügt und wir sind überzeugt davon, dass er diese Entwicklung weiter vorantreiben wird. Außerdem passt er mit seinem positiven Charakter sehr gut in unsere Kabine. Wir sind sehr froh, dass wir seinen Vertrag vorzeitig verlängern konnten.“

Lese-Tipp

Eintracht: Krösche schließt Marmoush-Wechsel im Winter nicht aus

Auch Larsson selbst ist überglücklich: „Nachdem die Eintracht mit dem Angebot der vorzeitigen Vertragsverlängerung auf mich zukam, war für mich direkt klar, dass ich das machen möchte. Ich fühle mich im Klub und in der Stadt unglaublich wohl und spüre vom ersten Tag an großes Vertrauen. Das erste Jahr in Frankfurt war großartig für mich und ich freue mich auf viele weitere Jahre mit dem Adler auf der Brust.“