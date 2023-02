Besiktas vor Colley-Transfer

Omar Colley (30) wird zeitnah in der türkischen Süper Lig spielen. Wie Transfermarkt-Kenner Gianluca Di Marzio berichtet, steht der Innenverteidiger vor dem Wechsel zu Besiktas. Demzufolge erhält Sampdoria Genua für seine Dienste eine Ablösesumme in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Die Italiener wollten ihren Leistungsträger eigentlich nicht abgeben, Colley selbst habe seinen Wechselwunsch aber eindeutig zum Ausdruck gebracht, so Di Marzio.

Vergangene Woche wurde berichtet, dass Besiktas zuerst Abwehrmann Romain Saïss (32) verkaufen müsse, der Marokkaner bleibt aber wohl vorerst in Istanbul. Colley kam 2018 für stolze neun Millionen Euro vom KRC Genk zu Sampdoria. In der laufenden Saison stand der Gambier in 16 Partien auf dem Feld.

