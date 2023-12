Medien: Suárez im Anflug auf Miami

Luis Suárez wird seine Karriere offenbar im US-amerikanischen Florida ausklingen lassen. Wie ‚The Miami Herald‘ berichtet, steht der uruguayische Stürmer vor dem Wechsel zu Inter Miami, demnach „steht eine Einigung kurz bevor“. Lediglich abschließende Details seien noch zu klären. Dies soll im Anschluss an das morgige abschließende Ligaspiel von Grêmio Porto Alegre gegen Fluminense Rio de Janeiro erfolgen.

Suárez hatte Anfang dieses Jahres in Porto Alegre angeheuert und einen Einjahresvertrag unterschrieben. In 52 Pflichtspielen war er an starken 41 Toren direkt beteiligt. In Miami trifft der 36-Jährige auf seinen früheren Barça-Mitspieler und Freund Lionel Messi, der seit diesem Sommer das Aushängeschild des Beckham-Klubs ist. Darüber hinaus schnüren mittlerweile auch die früheren Barcelona-Stars Jordi Alba und Sergio Busquets die Schuhe am Miami Beach.