Southgate bereit für Vertragsverlängerung

Gareth Southgate hat sich bereit erklärt, über eine Vertragsverlängerung bei der englischen Nationalmannschaft zu verhandeln. Gegenüber dem ‚Telegraph‘ sagt er: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich mit John McDermott und Mark Bullingham zusammenzusetzen und alles durchzugehen, aber ich erwarte nicht, dass das kompliziert wird.“

Der 51-Jährige trainiert die Three Lions bereits seit November 2016 und führte sie bei der vergangenen EM ins Finale. Nachdem man mit einem 10:0 bei San Marino die Qualifikation für die kommende WM in Katar sicher hat, will man nun die Zusammenarbeit bis 2025 fortsetzen. „Wir haben jetzt eine schöne Zeit, um uns vorzubereiten und nicht nur über die letzten Monate, sondern über das ganze Jahr nachzudenken“, so der Nationaltrainer.