96 verpflichtet Offensivtalent

Nick Stepantsev (19) wechselt im Sommer ablösefrei von Hansa Rostock zu Hannover 96. Sportdirektor Marcus Mann bestätigt gegenüber der ‚Bild‘: „Ja, er kommt aus Rostock zu uns. Nick hat absolut das Zeug 2. Liga zu spielen, aber er benötigt noch Zeit.“

Stepantsev soll in Hannover über die U23 an die Profis herangeführt werden. Für Rostock II schoss der Offensivspieler in dieser Saison in 14 Oberligaspielen neun Tore. Mann erklärt: „Wir wollen auch unseren Unterbau in der Akademie bestmöglich aufstellen. Da gilt es, Spieler zu finden, die das Potenzial haben 2. Liga zu spielen, aber noch einen Zwischenschritt benötigen.“