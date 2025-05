Nürnbergs Daferner wechselt fest nach Dresden

Christoph Daferner läuft weiterhin für Dynamo Dresden auf. Wie der Zweitliga-Aufsteiger mitteilt, wurde der Angreifer vom 1. FC Nürnberg festverpflichtet. Zuvor war der 27-Jährige leihweise zu den Sachsen zurückgekehrt, für die er bereits zwischen 2020 und 2022 auf Torejagd gegangen war. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. In der laufenden Spielzeit gelangen Daferner in 36 Ligaspielen 18 Tore und fünf Assits, womit er vor dem abschließenden Spieltag Toptorschütze ist.

„Ich habe in den letzten Wochen bereits kein Geheimnis daraus gemacht, dass es mein unbedingter Wille ist, hier in Dresden zu bleiben. Meine Familie und ich fühlen uns in der Stadt extrem wohl. Mit dem Team haben wir uns in dieser Saison einen großen Traum erfüllt, sind als Mannschaft und Verein zusammengewachsen und wollen diesen Weg jetzt in der 2. Liga fortsetzen. Ich freue mich sehr, dass sich die Verantwortlichen so um mich bemüht haben und sich beide Vereine jetzt einigen konnten. Dafür möchte ich mich bei allen bedanken“, lässt sich Daferner zitieren.