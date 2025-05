VfB: Zagadou ist zurück

Nach über sieben Monaten ist Dan-Axel Zagadou wieder zurück. Beim Gastspiel der Stuttgarter bei RB Leipzig steht der 25-Jährige nach fast acht Monaten heute (15:30 Uhr) erstmals wieder im Kader der Schwaben. Der Innenverteidiger war lange mit Außenbandproblemen ausgefallen.

Ohnehin hat der Franzose eine lange Leidenszeit hinter sich. Der ehemalige Dortmunder erlitt in seiner Karriere bereits mehrere Außenbandrisse im Knie sowie einen Kreuzbandriss. In dieser Saison kommt er auf lediglich 28 Spielminuten bei drei Einsätzen, am 22. September 2024 wurde er zuletzt beim 5:1 gegen den BVB eingewechselt.