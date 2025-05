Holland-Knipser für Hannover?

Hannover 96 möchte im kommenden Sommer seinen Angriff verstärken. Wie ‚soccernews.nl‘ berichtet, haben die Niedersachsen konkretes Interesse an Youssef El Kachati vom SC Telstar. Demnach führen die 96er bereits ernsthafte Gespräche mit dem Marokkaner.

Mit Telstar kämpft der 25-Jährige noch um den Aufstieg in die Eredivisie. In der zweiten niederländischen Liga erzielte der Stürmer in dieser Saison 19 Tore. Auch der FC Schalke soll sich mit El Kachati befassen.