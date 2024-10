Alarm um Yamal | Reals großes Transferziel

Sorgen um Yamal

Viele Stars prangern die Überbelastung im modernen Fußball an. Zu viele Spiele können Körper und Geist überfordern, Verletzungen sind vorprogrammiert. Wie geht es da erst einem gerade mal 17-Jährigen, der Woche für Woche auf Klub- und internationaler Ebene ran muss? Die Rede ist von Lamine Yamal, der nach dem Länderspiel gegen Dänemark (1:0) über muskuläre Probleme im linken Bein klagte.

„Alarm um Lamine“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘ am heutigen Sonntag. Nach Informationen der Sporttageszeitung liegt die Ursache für Yamals Beschwerden tatsächlich in der Überbelastung der vergangenen Monate. Weitere Tests stehen aus, um die Schwere der Verletzung zu beurteilen. So oder so sollte Spanien-Trainer Luis de la Fuente seiner Füsorgepflicht nachkommen und das Ausnahmetalent am Dienstag (20:45 Uhr) gegen Serbien schonen.

Real Madrid hat den natürlichen Anspruch, dass sich immer die besten Spieler der Welt das königlich weiße Trikot überstreifen. Den Aufstieg in diese Riege nimmt gerade William Saliba vom FC Arsenal in Angriff. Zum kommenden Sommer hin könnte ein Real-Vorstoß beim Innenverteidiger des FC Arsenal erfolgen.

Als „Reals Haupttransferziel“ bezeichnet der ‚Daily Express‘ den französischen Rechtsfuß. Bis 2028 ist Saliba noch an die Gunners gebunden, entsprechend teuer dürfte er sein. Aber wann wurde ein hoher Preis im Santiago Bernabéu mal als Ausschlusskriterium betrachtet?