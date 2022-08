Marmoush blockiert Wolfsburg-Gespräche

Der VfL Wolfsburg kommt bei der anvisierten Vertragsverlängerung mit Omar Marmoush nicht voran. „Derzeit finden wir keine Lösung für eine Verlängerung. Wir haben unsere Bereitschaft signalisiert, die andere Seite möchte im Moment jedoch nicht verlängern“, erklärt Geschäftsführer Jörg Schmadtke gegenüber der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ und der ‚Aller-Zeitung‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar konnten die Wölfe ihren ägyptischen Angreifer in diesem Sommer zum Bleiben bewegen, andererseits droht nun ein ablösefreier Abgang nach der laufenden Spielzeit. Dann endet Marmoushs Vertrag in Wolfsburg. Vor allem die Premier League soll den 23-Jährigen reizen. Schmadtke will die Gespräche „zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen“.