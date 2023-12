FC Bayern: Zaragoza hat schon unterschrieben

Bryan Zaragoza hat seinen Vertrag beim FC Bayern bereits vor einigen Tagen unterschrieben. ‚Sky‘ berichtet, dass der spanische Flügelflitzer vor wenigen Tagen an der Säbener Straße ein Arbeitspapier bis 2028 unterzeichnet hat. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge machen die Münchner von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro Gebrauch, um den Profi vom FC Granada im Sommer in die Bundesliga zu lotsen.

Dem Bezahlsender zufolge war Bayerns neuer Sportdirektor Christoph Freund federführend bei dem Zaragoza-Transfer. Womöglich kam Tempo in die Sache, weil auch RB Leipzg Interesse an dem 22-Jährigen bekundet haben soll. In der laufenden Saison war der Rechtsfuß für Granada in 14 Ligapartien an sieben Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, zwei Vorlagen).