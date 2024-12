Werder: Ducksch macht Winterwechsel-Ansage

Marvin Ducksch bleibt Werder Bremen in der kommenden Rückrunde erhalten. Im Gespräch mit der ‚Bild‘ erklärt der 30-Jährige, dass er trotz anderslautender Gerüchte nicht die Absicht hat, den Verein im Januar zu verlassen: „Die Gerüchte kommen ja nicht von mir. Ich bin sehr zufrieden hier und konzentriere mich voll auf die Saison. Ein Winterwechsel spielt für mich absolut keine Rolle. Und über den Sommer denke ich noch nicht nach. Das Thema liegt bei Werder.“ Der Vertrag des Angreifers an der Weser läuft noch bis 2026.

Ducksch hatte in der Vergangenheit mehrfach angedeutet, dass er sich einen Abgang aus Bremen durchaus vorstellen könne, sollte ein sehr interessantes oder finanziell lohnenswertes Angebot eingehen. Auch der Verein ließ ein klares Bekenntnis zum gebürtigen Dortmunder häufig vermissen. „Ich sehe es nüchtern. Ich weiß stets, was Sache ist und wie die Planungen aussehen. Aber in jedem Beruf passiert es, dass es Angebote gibt, die auf einmal interessant werden können. Nehmen wir das Beispiel Fülle: Ich glaube nicht, dass Werder ihn eigentlich abgeben wollte. Aber da spielen dann viele Dinge eine Rolle und man muss sich dann damit auseinandersetzen“, stellt Ducksch dem Boulevardblatt gegenüber klar.