„Cunha macht Atlético besser“

Wie so viele Neuzugänge bei Atlético Madrid vor ihm brauchte auch Matheus Cunha eine Weile, um sich zu akklimatisieren. Erst wenn ein Spieler die wichtigsten Abläufe verinnerlicht hat, lässt Diego Simeone ihn von der Leine. Nun scheint Cunha aber angekommen zu sein.

Am Wochenende gegen Mallorca (1:2) stand er in der Startelf, beim wichtigen Auswärtssieg in der Champions League gegen den FC Porto kam Cunha nach 13 Minuten für den verletzten Luis Suárez ins Spiel. Bemerkenswert, denn 128-Millionen-Einkauf João Félix beispielsweise musste auf der Bank schmoren.

Die ‚as‘ stellt fest: „Der Brasilianer überzeugt Simeone.“ Und: „Die Mannschaft ist besser, wenn er auf dem Feld steht.“ Großes Lob von der spanischen Sportzeitung. Am Wochenende im Stadtderby gegen Real Madrid (Sonntag, 21 Uhr) kann Cunha womöglich auch den zweiten Fuß in die Tür stellen.