DFB-Pokal: VfB beklagt zwei Ausfälle

Am morgigen Dienstagabend in der zweiten DFB-Pokal-Runde muss Sebastian Hoeneß auf zwei Akteure verzichten. Wie der Trainer des VfB Stuttgart auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern mitteilte, stehen Jeff Chabot und Yannik Keitel nicht zur Verfügung: „Leider sind zwei Personalien dazugekommen, die morgen nicht dabei sein werden. Jeff Chabot und Yannik Keitel werden nicht dabei sein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Chabot leidet an einer kleinen Muskelverletzung, Keitel plagen Adduktorenprobleme. Positive Nachrichten gibt es dagegen bei Deniz Undav. Der Angreifer konnte aufgrund von Problemen mit dem Zeh zwar heute nicht am Training teilnehmen, „wird aber ab morgen wieder dabei sein“, so Hoeneß.