Bayerns Sturm-Kandidaten im Vergleich

Torgefahr

Tore:

Osimhen (21 Treffer), Kolo Muani (12) und Kane (23) sind jeweils die besten Liga-Torjäger ihrer Teams. Rechnet man Elfmeter heraus, hat Osimhen mit 0,75 xG den mit Abstand besten Wert an zu erwartenden Toren pro Spiel. Heißt: Der Nigerianer kommt deutlich häufiger in gute Abschlusssituationen als der Franzose (0,37) und Englands Kapitän (0,44). Die Statistik der Chancenverwertung führt Kane knapp vor Osimhen und deutlich vor Kolo Muani an.

Osimhen: 0,75 xG/90 Min. Kane: 0,44 xG/90 Min Kolo Muani: 0,37 xG/90 Min.

Vorlagen:

Kolo Muani hat schon zehn direkte Torvorlagen und somit deutlich mehr als Osimhen und Kane (je vier) auf dem Konto. Dabei verwerten die Frankfurter Kollegen Kolo Muanis Pässe exzellent, denn statistisch zu erwarten waren nur 5,5 Vorlagen (xAG) – zwar mehr als bei Osimhen (2,5 xAG) aber sogar weniger als bei Kane (5,7 xAG). Der Superstar der Spurs hat jedoch auch die meisten Partien der drei bestritten. Rechnet man die zu erwartenden Torvorlagen pro 90 Minuten Einsatzzeit aus, ergibt sich folgendes Bild:

Kolo Muani: 0,18 xAG/90 Min. Kane: 0,15 xAG/90 Min. Osimhen: 0,10 xAG/90 Min.

Athletik

Tempo:

Der Fußball wurde im vergangenen Jahrzehnt immer mehr zum Highspeed-Sport, eine entsprechend große Rolle spielt die Höchstgeschwindigkeit von potenziellen Neuzugängen für den FC Bayern. Osimhen (34,7 km/h) und Kolo Muani (34,6) sind nahezu gleichschnell und auf hohem Niveau unterwegs. Ganz im Gegensatz zu Kane, der mit 31,5 km/h deutlich abfällt. Aber: Auch Robert Lewandowski (32,8 km/h) und Eric Maxim Choupo-Moting (31,8 km/h) funktionierten beziehungsweise funktionieren trotz Tempodefiziten als Bayern-Neuner.

Osimhen: 34,7 km/h Kolo Muani: 34,6 km/h Kane: 31,5 km/h

Kopfballspiel:

In der Statur sind sich Osimhen (1,86 Meter), Kolo Muani (1,87) und Kane (1,88) ziemlich ähnlich. Sie alle sind in der Lage, mit ihrer körperlichen Präsenz lange Bälle festzumachen. Wichtig für das flankenlastige Bayern-Spiel ist zudem ein Neuner, der auch per Kopf gefährlich werden kann. Hier schmeißt sich Kolo Muani zwar in die meisten Duelle, gewinnt mit 39,6 Prozent aber die wenigsten. Osimhen (53,5 Prozent) und Kane (48,9) liefern dagegen Topwerte. Beide sind auch im Strafraum echte Kopfball-Ungeheuer, wie die Werte in der laufenden Saison erkennen lassen:

Kane: 9 Kopfballtore Osimhen: 8 Kopfballtore Kolo Muani: 3 Kopfballtore

Kombinationsspiel

Passspiel:

Sowohl mit Lewandowski als auch mit Choupo-Moting konnten beziehungsweise können die Bayern gut kombinieren. Beide sind ballsicher und lösen sich im richtigen Moment auch mal aus der Spitze, um den Ballbesitz zu unterstützen. Dieses Profil erfüllt am ehesten Kane, der mit 25,2 Pässen pro 90 Minuten deutlich mehr spielt als Kolo Muani (20,9) und Osimhen (13,0). Bei den raumgewinnenden Pässen pro 90 Minuten (PrgP/90 Min.) hängt der Engländer die beiden 24-Jährigen meilenweit ab:

Kane: 4,74 PrgP/90 Min. Kolo Muani: 1,66 Prg./90 Min. Osimhen: 1,01 PrgP/90 Min.

Ballkontrolle:

Obwohl Kane die mit Abstand meisten Ballkontakte pro 90 Minuten des Trios hat (37,8), passieren ihm die wenigsten Stockfehler (2,01 Mal pro 90 Minuten). Kolo Muani ist für solche Missgeschicke besonders anfällig (4,14), auch Osimhen zeigt schonmal technische Schwächen (3,35). Heißt: Kanes Ballbehandlung ist die liebevollste.

Kane: 2,01 Stockfehler/90 Min. Osimhen: 3,35 Stockfehler/90 Min. Kolo Muani: 4,14 Stockfehler/90 Min.

Fazit

Die Bayern müssen wissen, was sie wollen. Osimhen und Kolo Muani sind moderne, athletische Stürmer, während Kane durch seine technische Klasse und Spielintelligenz überzeugt. Teuer wären alle drei – gegen den Engländer spricht sein Alter. Zum Zeitpunkt eines Sommerwechsels wäre Kane schon 30 Jahre alt. Im Gegensatz zu den anderen beiden Kandidaten hätte er kaum mehr Weiterverkaufswert. Ginge etwa das Projekt Osimhen schief, könnte später immerhin noch ein nennenswerter Teil der Ablöse wieder eingespielt werden.