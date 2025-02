FCN: Emreli-Entscheidung gefallen

Die Transferwende um Mahir Emreli ist offenbar perfekt. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht fest, dass der 27-jährige Mittelstürmer doch nicht dem FC Seoul wechselt. Stattdessen bringe der Linksfuß die Saison mit dem 1. FC Nürnberg zu Ende.

Zum Kontext: Emreli wollte in den vergangenen Wochen eigentlich den Abflug in Richtung Südkorea machen – die dortige Transferperiode läuft noch bis zum 27. März. Seoul soll für den aserbaidschanischen Nationalspieler (51 Länderspiele) auch eine Ablöse in Aussicht gestellt haben, die aber nicht die Erwartungen des Clubs erfüllte.