Lewandowski: Gehaltsverzicht für Barça?

Robert Lewandowski wäre offenbar bereit, für ein Engagement beim FC Barcelona auf Gehalt zu verzichten. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat Berater Pini Zahavi die Katalanen darüber in Kenntnis gesetzt, dass der polnische Starstürmer auch mit weniger Gehalt als aktuell beim FC Bayern leben könnte.

In München kassiert Lewandowski noch bis 2023 über 20 Millionen Euro pro Saison und ist dort Spitzenverdiener. Dass man die 33-jährige Tormaschine schon im Sommer verkauft, schloss Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag bei ‚Sky‘ mit einem knappen „Nein“ aus. Ob man sich jedoch auf eine Vertragsverlängerung einigen kann, steht in den Sternen.