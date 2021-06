Schär will zurück in die Bundesliga

Fabian Schär würde gerne einen neuen Anlauf in Deutschland starten. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, will der Schweizer Nationalspieler gerne zurück in die Bundesliga wechseln. Sein Klub Newcastle United sei bereit, den 29-jährigen Innenverteidiger zu verkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schär spielte von 2015 bis 2017 für die TSG Hoffenheim, wechselte dann über Deportivo La Coruña nach Newcastle. Sein Vertrag beim Premier League-Klub ist noch bis 2022 datiert. Derzeit spielt er mit der Schweiz bei der EM.