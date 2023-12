Neues Trio im Winter: Frankfurts Plan mit den Neuzugängen

Donny van de Beek

Viel fehlt nicht mehr, bis Donny van de Beek das Trikot von Manchester United gegen das von Eintracht Frankfurt tauscht. Die Gespräche zwischen beiden Klubs schreiten schnell voran, letzter Knackpunkt ist das Thema Gehalt. Der Niederländer selbst ist ebenfalls heiß auf einen Wechsel zum Europa League-Sieger von 2022. Doch ob sich van de Beek auch als eine Sofortverstärkung für die SGE entpuppt, steht noch in den Sternen.

Magere 315 Pflichtspielminuten hat der Mittelfeldspieler absolviert – wohlgemerkt in der aktuellen und der abgelaufenen Saison zusammen. Der ehemalige Ajax-Profi benötigt also händeringend Spielpraxis. Im Eintracht-Mittelfeld bietet sich dem Rechtsfuß aber auf Anhieb die Gelegenheit auf Einsätze, da Konkurrent Ellyes Skhiri mit Tunesien für mehrere Wochen beim Afrika-Cup weilt. Danach könnte es aber eng werden.

Rafiu Durosinmi

Noch einen Schritt näher an der Eintracht als van de Beek ist Mittelstürmer Rafiu Durosinmi. Der Medizincheck für den 20-Jährigen von Viktoria Pilsen ist bereits terminiert. Acht Millionen Euro Ablöse sowie ein Vertrag bis 2028 stehen für den neuen SGE-Angreifer im Raum. Nach seinem überstandenen Bänderriss im Knie, der ihn seit Oktober außer Gefecht setzt, soll Durosinmi der neue Fixpunkt im Mittelsturm werden.

Vor seiner Verletzung war der 1,92 Meter große Sturmtank in blendender Verfassung. In elf Ligaspielen gelangen Durosinmi sechs Treffer sowie sechs Assists. Kommt der Youngster nach seiner Genesung schnell in Gang, dürfte er Aushilfsmittelstürmer Omar Marmoush schnell ablösen.

Thilo Kehrer

Thilo Kehrer ist aus dem Trio derjenige, für den sich Sportvorstand Markus Krösche noch am meisten ins Zeug legen muss. Denn der DFB-Nationalspieler streicht bei West Ham United ein üppiges Gehalt ein, weswegen eine Leihe derzeit das realistischste Szenario ist. Bei den Hammers kommt Kehrer nach seiner Debütsaison mit 38 Einsätzen in dieser Spielzeit kaum noch zum Zug (18 Ligaminuten).

Bei der Eintracht will der Rechtsfuß sich mit Blick auf die anstehende Europameisterschaft wieder ins Rampenlicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann spielen. In der Dreierkette der Frankfurter wäre Kehrer wohl am ehesten ein Kandidat für die rechte Halbseite. Dort zeigte Tuta (24) zuletzt immer wieder schwankende Leistungen. Dazu kommt Kehrer auch seine Flexibilität zugute, auch als Rechtsverteidiger einsetzbar zu sein.

